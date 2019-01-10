Когда Google Chrome запустит собственную программу для блокировки рекламы

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Google запустит собственную программу для блокировки рекламы
Google запустит собственную программу для блокировки рекламы

Американская корпорация Google заявила, что 9 июля 2019 года сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной во всем мире. Под нежелательной рекламой понимается список видов агрессивной и навязчивой рекламы, составленный организацией Coalition for Better Ads.

Об этом Google сообщила в своем блоге.

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В список нежелательной рекламы входят всплывающие окна, автозапуск видео со звуком, большие окна рекламы в подвальной части страницы и другие.

Види небажаної реклами
Виды нежелательной рекламы

Google уже длительное время ведет борьбу с нежелательной, по их мнению, рекламой. Впервые об этом компания заговорила еще в феврале 2018 года, когда браузер Chrome начал тестировать блокировщик рекламы в Северной Америке и Европе.

В ноябре 2018 года компания заявила, что будет блокировать рекламу на всех сайтах с крайне навязчивыми объявлениями, если они не будут принимать меры относительно этого в течение 30 дней с момента уведомления. По заявлению старшего директора по продукции Chrome Бена Гэлбрейта, тестовый запуск блокировщика привел к массовым улучшениям в интернете.

По состоянию на 1 января 2019 года две трети всех сайтов, которые прежде не соответствовали стандартам правильной рекламы, сейчас исправили свои алгоритмы и находятся в хорошем состоянии,
– заверил Бен Гэлбрейт.

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Теги: Техно Google Интернет Google Chrome Реклама Приложения
Источник: Техно
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