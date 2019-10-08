Когда Google "похоронит" Android 9: в компании назвали дату

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Когда Google "похоронит" Android 9
Когда Google "похоронит" Android 9 / unsplash.com

Вскоре после анонса десятой версии мобильной операционной системы Android компания Google опубликовала "дорожную карту" с датой окончательного перехода устройств на актуальную версию прошивки. Согласно документу, уже в ближайшее время поисковик прекратит сертификацию устройств на базе Android 9.

Соответствующие изменения появились в новой версии требований лицензионного соглашения Google Mobile Services (GMS) для OEM/ODM-партнеров Google, сообщает ресурс XDA-Developers.

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Когда "похоронят" Android 9? Согласно документу, подача заявок на лицензирование смартфонов на Android 9 закончится 31 января 2020 года: после указанной даты сертифицироваться будут только модели под управлением Android 10.

Что такое GMS?Это пакет приложений, сервисов и библиотек, которые производители электроники должны лицензировать для предварительной установки на устройствах, использующих ОС Android. Процесс сертификации может длиться месяцами, поэтому вендоры обычно подают заявки задолго до начала продаж устройств.

Что известно об операционной системе Android 9? Напомним, Android 9 Pie представили 6 августа 2018 года, а ее поддержка заканчивается 31 января 2020 года. Впрочем, некоторое время после указанной даты гаджеты с этой ОС из коробки еще будут появляться на рынке. Заявки, поданные до 31 января, могут быть приняты значительно позже.


Дорожная карта Google

Полностью поддержка девятой версии мобильной ОС прекратится после выхода Android 11 во второй половине 2020 года. Исключение составят критические апдейты с обновлениями безопасности.

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Примечательно, что лицензирование моделей на базе Android 8.1 Oreo (Go Edition) продлится до 31 октября текущего года. По данным компании Flame Group, что помогает OEM-производителям пройти сертификацию в Google, причиной расширения жизненного цикла устаревшей версии стали проблемы с производительностью в Go-версии Android 9.0 Pie.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Android Google Интернет
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