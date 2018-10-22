Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки

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Проект поезда Hyperloop
Проект поезда Hyperloop / habr.com

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, когда сверхскоростной поезд по технологии Hyperloop может появиться в Украине. По мнению министра, эта технология может у нас заработать в ближайшие 5, максимум ֪ 10 лет в Украине.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

"Мы следим за прогрессом. Для Украины это обозримая перспектива в ближайшие пять, максимум десять лет", – цитирует издание Омеляна.

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Так, в июне этого года Министерство инфраструктуры подписало меморандум с компанией Hyperloop Transportation Technologies.

Что такое Нyperloop?Это новая система суперскоростного транспорта, основанная миллиардером Илоном Маском. Специальная капсула будет передвигаться в вакуумной трубе под землей. Капсула будет разгоняться до 600 км/час. Так, доехать из Киева до Львова транспортной системой Hyperloop можно было бы за полчаса.

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Теги: Техно Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Hyperloop Искусственный интеллект
Источник: Техно
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