Когда и где состоится презентация премиального смартфона-раскладушки от Samsung

Компания Samsung официально подтвердила дату анонса своего смартфона-раскладушки под названием W2019. Также стало известно, где и в котором часу начнется само мероприятие.

Как компания сообщила в соцсети Weibo, презентация смартфона Samsung W2019 состоится 9 ноября в Китае, а само мероприятие начнется в 18:00 по местному времени (в 13:00 по Киеву).

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Презентация Samsung W2019 состоится 9 ноября в Китае

Судя по постеру, смартфон выйдет в двух цветах: Rose Gold и Platinum. Кроме этого, на картинке есть логотип China Unicom, который намекает на то, что новинка будет продаваться эксклюзивно у этого китайского оператора.

Что касается самой новинки, то, если верить "утечке", он получит два Super AMOLED-дисплея с диагональю 4.2 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 Гб оперативной памяти. Смартфон также оснастят аккумулятором на 3000 мАч, сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, двойной камерой.

Новинка выйдет в двух цветах: Rose Gold и Platinum

Ожидается, что будет стоить Samsung W2019 в районе 2 тысяч долларов (около 56 тысяч гривен).

Напомним, недавно известный дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал рендеры будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

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