Когда и где состоится презентация премиального смартфона-раскладушки от Samsung

87 Читати новину українською
Когда и где Samsung презентует W2019
Когда и где Samsung презентует W2019 / Соцсети

Компания Samsung официально подтвердила дату анонса своего смартфона-раскладушки под названием W2019. Также стало известно, где и в котором часу начнется само мероприятие.

Как компания сообщила в соцсети Weibo, презентация смартфона Samsung W2019 состоится 9 ноября в Китае, а само мероприятие начнется в 18:00 по местному времени (в 13:00 по Киеву).

Читайте также: Samsung снова намекнул, что выпуск гибкого смартфона уже не за горами

Samsung, W2019, Китай, смартфон, презентація, телефон, гаджети

Презентация Samsung W2019 состоится 9 ноября в Китае

Судя по постеру, смартфон выйдет в двух цветах: Rose Gold и Platinum. Кроме этого, на картинке есть логотип China Unicom, который намекает на то, что новинка будет продаваться эксклюзивно у этого китайского оператора.

Что касается самой новинки, то, если верить "утечке", он получит два Super AMOLED-дисплея с диагональю 4.2 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 Гб оперативной памяти. Смартфон также оснастят аккумулятором на 3000 мАч, сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, двойной камерой.

Samsung, W2019, Китай, смартфон, презентація, телефон, гаджети

Новинка выйдет в двух цветах: Rose Gold и Platinum

Ожидается, что будет стоить Samsung W2019 в районе 2 тысяч долларов (около 56 тысяч гривен).

Напомним, недавно известный дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал рендеры будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung Китай
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
552
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
6 ноября 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
275
Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
4 ноября 20:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 304
Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
4 ноября 16:03 Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
Блог Медіа 975
Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
2 ноября 23:03 Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
486
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
1 ноября 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 420
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук