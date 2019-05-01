Когда мертвых пользователей Facebook станет больше, чем живых

Оксфордские ученые провели подсчет, что уже через 50 лет количество умерших пользователей Facebook может превысить количество живых.

Учитывая данные о пользователях 2018 года, ученые предположили, что по меньшей мере 1,4 миллиарда пользователей Facebook умрут к 2100 году, сообщает EurekAlert.

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Количество мертвых пользователей может превысить количество живых уже к 2070 году, а к концу века число умерших пользователей может достичь 4,9 миллиарда.

Руководитель исследования Карл Охман утверждает, что эти данные поднимают новые и сложные вопросы о том, кто имеет право на всю эту информацию, как использовать ее, учитывая интересы семей и друзей погибших, и как ее смогут использовать будущие историки, чтобы понять прошлое.

Соавтор научной работы Дэвид Уотсон добавил, что никогда еще в истории столь большой архив человеческого поведения и культуры не был собран в одной месте.

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