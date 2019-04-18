Когда на экраны выйдет сериал "Ведьмак" от Netflix

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Когда на экраны выйдет сериал "Ведьмак" от Netflix
Когда на экраны выйдет сериал "Ведьмак" от Netflix / Фото из свободных источников

Со стартом нового сезона "Игры престолов" сериальные фанаты немного успокоились, правда такие "мелочи" мало волнуют людей, которые ожидают громкую премьеру "Ведьмака". Теперь в сети появилась информация о дате выхода нового сериала от Netflix.

Как сообщает Wccftech, недавно Netflix отправила рассылку для своих инвесторов, в которой упоминались в том числе и сроки выхода "Ведьмака".

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По информации инсайдеров, в письме было указано, что сейчас съемки идут в Венгрии, а дебют сериала запланировали на четвертый квартал 2019 года. Премьеры, таким образом, не стоит ждать раньше октября, но не исключен и более поздний старт – например, где-то в декабре.

Тизер сериала "Ведьмак" от Netflix – смотрите видео

Информацию уже подтвердила сценаристка шоу, так что сомневаться в достоверности данных не приходится. Теперь остается только ждать более точных сведений и продолжать подглядывать за съемочной площадкой.

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Теги: Новости Техно Техно Кино Интернет
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