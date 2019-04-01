Когда новые iPad mini, iMac и AirPods 2 появятся в Украине: дате старта продаж и цена

Накануне своей большой весенней презентации компания Apple представила обновленную линейку продуктов бренда: iPad, iMac, AirPods. Вскоре новые гаджеты можно будет увидеть и на прилавках украинских магазинов.

Компания "АСБИС-Украина" – официальный дистрибьютор продукции Apple сообщила цены и магазины, где можно будет приобрести новые iPad, iMac и AirPods, передает tech.liga.net.

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Где можно приобрести? По данным дистрибьютора, первые поставки начнутся 12 апреля. Новинки будут представлены на полках торговых сетей официальных ретелерив Apple в Украине: "Цитрус", Comfy, MoYo, Foxtrot, Eldorado, Brain, "Киевстар", "Алло", ITbox, IOn.

Сколько будут стоить? Цены устройств в розничных сетях в Украине ожидаются следующие:

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