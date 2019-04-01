Когда новые iPad mini, iMac и AirPods 2 появятся в Украине: дате старта продаж и цена

25 Читати новину українською
Apple iPad mini, iMac та AirPods 2: цена в Украине
Apple iPad mini, iMac та AirPods 2: цена в Украине / Фото из открытых источников

Накануне своей большой весенней презентации компания Apple представила обновленную линейку продуктов бренда: iPad, iMac, AirPods. Вскоре новые гаджеты можно будет увидеть и на прилавках украинских магазинов.

Компания "АСБИС-Украина" – официальный дистрибьютор продукции Apple сообщила цены и магазины, где можно будет приобрести новые iPad, iMac и AirPods, передает tech.liga.net.

Читайте также: Плохая новость от Apple: беспроводной зарядки AirPower не будет

Где можно приобрести? По данным дистрибьютора, первые поставки начнутся 12 апреля. Новинки будут представлены на полках торговых сетей официальных ретелерив Apple в Украине: "Цитрус", Comfy, MoYo, Foxtrot, Eldorado, Brain, "Киевстар", "Алло", ITbox, IOn.

Сколько будут стоить? Цены устройств в розничных сетях в Украине ожидаются следующие:

  1. Новый iPad mini – от 13 999 гривен;
  2. Новый iMac – от 43 999 гривен;
  3. Новые AirPods – от 6599 гривен.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
сегодня
9599
Теги: Новости Техно Техно Цены iPad Apple Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
1157
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
388
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
677
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
216
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук