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Полнолуние в апреле 2020: дата

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Полнолуние в апреле / Getty Images

Полнолуние в Украине можно будет увидеть 8 апреля 2020 года. С 9 апреля Луна пойдет на спад.

Лунная фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 8 апреля.

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В 05:36 Луна превратится в яркий правильный диск. А лунный свет в этой фазе может влиять на людей по-разному.

Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.

В этот период не рекомендуют употреблять алкогольные напитки, ведь это может плохо повлиять на истощенный организм человека. Более того, не рекомендуется употреблять крепкий кофе, крепкий чай.

Полнолуние / Фото: СТБ

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Техно Космос Луна
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