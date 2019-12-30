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Полнолуние в январе 2020 года: когда его увидят в Украине

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Полнолуние в январе 2020 года / Pixabay

10 января 2020 в Украине можно будет наблюдать полную Луну. Уже с 11 января Луна перейдет в стадию спадающей.

Полная Луна – фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, и поэтому с нее видна лишь освещенная ее сторона. Луна в полнолуние имеет вид правильного яркого диска.

Интересно: Лунный календарь на январь 2020

Очень точно момент полнолуния рассчитывается в астрономии, а в быту полнолунием принято считать период в несколько суток, когда Луна визуально почти не отличается от полной.

Когда наступает полнолуние

Полнолуние – фаза Луны противоположная новолунию, когда ее освещенное Солнцем полушарие полностью видны земному наблюдателю. Как правило полнолуние приходится на 15-й день лунного цикла. Календарь, в котором отсчет нового месяца начинается после полнолуния называют пурнимант. Ближайшее полнолуние можно будет наблюдать ночью 10 января 2020 года.

Что нельзя делать в полнолуние

В народных поверьях говорится о том, что в полнолуние становятся сильнее морские приливы, растения тянутся вверх и наливаются соками. Полнолуние влияет и на здоровье и самочувствие человека.

В полнолуние советуют не ссориться, ведь негатив обязательно чреват плохими последствиями. Под запретом в этот день любые финансовые операции: постарайтесь не подписывать связанные с деньгами документы. Также день, когда Луна полная, считается периодом чистоты и гармонии, важно провести генеральную уборку дома.

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Полнолуние 10 января 2020 года / Фото: Google Images

 

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Техно Космос Луна
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