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Полнолуние в мае 2020: точная дата

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Когда полнолуние в мае 2020 – дата и время полнолуния
Полнолуние в мае / Getty images

Полную Луну в Украине можно будет увидеть 7 мая 2020 года. С 8 мая Луна перейдет в убывающую стадию.

Фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 7 мая.

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В 13:45 Луна превратится в яркий правильный диск. А лунный свет, в этой фазе, может влиять на людей по-разному.

Полнолуние – период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.

Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендуют употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.

Теги: Техно Космос
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