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Полнолуние в марте 2020: дата

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В Украине можно будет увидеть полнолуние 9 марта 2020 года. А уже с 10 марта Луна перейдет в стадию ниспадающей.

По лунному календарю на март 2020 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:

  • Первая четверть – 2 марта;
  • Полнолуние – 9 марта;
  • Третья четверть – 16 марта;
  • Новолуние – 24 марта.

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Фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полнолуние. Луна в этой фазе выглядит как яркий правильный диск. Это явление в Украине можно будет наблюдать 9 марта 2020 года.

через GIFER

Запреты в полнолуние

Самая неоднозначная фаза Луны – полнолуние.

В период этой фазы не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями – слишком велик риск спровоцировать глобальный конфликт.

Также, несмотря на повышенную активность, не стоит заниматься домашними делами – уборка будет иметь хаотичный характер, поэтому результаты могут оказаться непредсказуемыми.

В полнолуние не советуют употреблять алкоголь и сильнодействующих лекарств, особенно транквилизаторов, так как все перечисленное всасывается в кровь практически на 100%, и можно получить сильное отравление. Более того, не рекомендуется употреблять крепкий кофе, крепкий чай.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Техно Космос Луна
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