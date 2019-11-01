Полнолуние в ноябре 2019: когда можно увидеть в Украине

В ноябре 2019 года полнолуние можно будет наблюдать вечером 12 октября. Уже с 13 ноября Луна перейдет в стадию убывающей

Полнолуние – это фаза Луны, когда четко видно его форму и он полностью освещается. Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной. Месячное полушарие, повернутое к Земле, полностью освещается лучами солнца и выглядит как круглый диск.

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Когда наступает полнолуние

Полнолуние наступает примерно раз в месяц – в среднем раз в около 29,53 дня. Именно поэтому в лунном календаре полнолуние припадает или на 14-й, или 15-й день месяца. Ближайшее полнолуние можно будет наблюдать ночью 12 ноября. Полнолуние можно будет увидеть до захода Луна в 7:16 13 ноября.

Как влияет полнолуние на самочувствие человека

Полнолуние – это время тесного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Это негативные дни, которые обозначаются сверхсильной энергетикой. Тогда люди могут иметь плохое самочувствие, тревожность.

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По мотивам фольклора многих мировых культур, именно в полнолуние выходят на охоту оборотни и вампиры. Также много тысячелетий назад возникла вера в то, что обычные люди под влиянием Луны тоже могут слегка потерять контакт с реальностью. Самый яркий тому пример – особенно бурный сомнамбулизм (лунатизм) у людей, которые имеют такую ​​болезнь.

Если опросить полицейских или работников скорой помощи, то некоторые из них наверняка скажут, что в полнолуние происходит больше несчастных случаев, нападений и умопомешательств.

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