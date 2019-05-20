Когда представят флагманский смартфон Redmi K20: официальная дата

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Redmi K20: дата анонса и особенности камеры
Redmi K20: дата анонса и особенности камеры / Фото из свободных источников

Суббренд Xiaomi объявил официальную дату презентации смартфона Redmi K20, который станет первым устройством линейки на базе процессора Snapdragon 855. Несмотря на многочисленные утечки, компании все же удалось удивить пользователей новой функцией девайса.

Дата презентации. Как сообщает Gizmochina, согласно опубликованному в сети постеру, анонс Redmi K20 состоится в Пекине 28 мая 2019 года.

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Основные характеристики. По имеющейся информации, помимо флагманской мобильной платформы, аппарат оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением Full HD +, аккумулятор на 4000 мач с функцией быстрой зарядки мощностью 27 Вт и оперативной памятью LPDDR4X.

Офіційна дата анонсу Redmi K20

Официальная дата анонса Redmi K20

Особенности камеры. Ранее генеральный директор Redmi Лю Вейбін сообщил через официальный аккаунт компании в Weibo, что основная камера Redmi K20 с датчиками на 48 (f / 1.7), 13 (f / 2.4) и 8 (f / 2.4) Мп получит функцию замедленной съемки со скоростью 960 кадров в секунду.

Как снимает Redmi K20 в замедленном режиме – смотрите видео

 

Цена и модификации устройства. Цена и конфигурации памяти Redmi K20 не объявлены. Ожидается, что одновременно с базовой модификацией смартфона Redmi представит и версию K20 Pro, но представители бренда эту информацию еще не подтвердили.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Redmi Смартфоны
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