Когда представят PlayStation 5: в Sony назвали сроки
Компания Sony наконец раскрыла некоторые подробности о долгожданной игровой консоли PlayStation 5. В частности, в компании назвали примерные сроки, когда должны выпустить консоль — это случится в ближайшие 12 месяцев.
Об этом сообщил редактор Wall Street Journal Такаши Мочизуки.
Финансовый отчет Sony
Согласно результатам финансового года, завершившегося 31 марта, Sony продала 17,8 миллиона консолей PS4.
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В общем, за всю историю было продано 96,8 миллионов устройств. Поэтому вероятнее всего, компания уже совсем скоро побьет рекорд в 100 миллионов проданных устройств, как это было с PS1 и PS2. А вот PS3 не удалось достичь таких показателей.
Также в компании отчитались о росте количества подписчиков сервиса PlayStation Plus, теперь их насчитывается 36,4 миллиона, прирост за год составил 2,2 миллиона новых пользователей.
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