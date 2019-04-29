Когда представят PlayStation 5: в Sony назвали сроки

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Когда представят PlayStation 5
Когда представят PlayStation 5 / playstationlifestyle.net

Компания Sony наконец раскрыла некоторые подробности о долгожданной игровой консоли PlayStation 5. В частности, в компании назвали примерные сроки, когда должны выпустить консоль — это случится в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщил редактор Wall Street Journal Такаши Мочизуки.

Финансовый отчет Sony

Согласно результатам финансового года, завершившегося 31 марта, Sony продала 17,8 миллиона консолей PS4.

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В общем, за всю историю было продано 96,8 миллионов устройств. Поэтому вероятнее всего, компания уже совсем скоро побьет рекорд в 100 миллионов проданных устройств, как это было с PS1 и PS2. А вот PS3 не удалось достичь таких показателей.

Также в компании отчитались о росте количества подписчиков сервиса PlayStation Plus, теперь их насчитывается 36,4 миллиона, прирост за год составил 2,2 миллиона новых пользователей.

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Теги: Техно Новости Техно Sony PlayStation Игры
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