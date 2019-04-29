Когда представят PlayStation 5: в Sony назвали сроки

Компания Sony наконец раскрыла некоторые подробности о долгожданной игровой консоли PlayStation 5. В частности, в компании назвали примерные сроки, когда должны выпустить консоль — это случится в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщил редактор Wall Street Journal Такаши Мочизуки.

Финансовый отчет Sony

Согласно результатам финансового года, завершившегося 31 марта, Sony продала 17,8 миллиона консолей PS4.

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Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 26 апреля 2019 г.

В общем, за всю историю было продано 96,8 миллионов устройств. Поэтому вероятнее всего, компания уже совсем скоро побьет рекорд в 100 миллионов проданных устройств, как это было с PS1 и PS2. А вот PS3 не удалось достичь таких показателей.

Playstation 4 sell in is now 96.8 million.



17.8 million units were shipped in the past fiscal year, down from 19.0 million last year. pic.twitter.com/qDYfXo3cmv — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 26 апреля 2019 г.

Также в компании отчитались о росте количества подписчиков сервиса PlayStation Plus, теперь их насчитывается 36,4 миллиона, прирост за год составил 2,2 миллиона новых пользователей.

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