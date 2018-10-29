Когда ракета "Союз-ФГ" полетит на Международную космическую станцию: в России назвали дату

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Когда запустят ракету "Союз-ФГ" на МКС
Когда запустят ракету "Союз-ФГ" на МКС / Фото из открытых источников

Первый, после аварии в Байконуре, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" состоится 16 ноября. Тогда попытаются еще раз отправить ракету на Международную космическую станцию.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

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По данным источника, запуск предварительно запланирован на 16 ноября, старт должен состояться в 21:14 (по киевскому времени). Тогда ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль Прогресс МС-10.

Также есть информация, что готовят пилотируемый полет. Его подготовка проводится в интенсивном режиме, поэтому старт может состояться в начале декабря.

Экипаж, который сейчас находится на МКС, должен вернуться на Землю 20 декабря.

Напомним, 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта живы, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции, астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно Новости России Авария ракеты Союз
Источник: Техно
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