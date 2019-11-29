Солнечное затмение в декабре 2019: где и когда можно будет увидеть
В декабре земляне смогут увидеть очередное солнечное затмение. Оно будет довольно редким кольцеобразным затмением. К сожалению, в Украине его не будет видно.
Когда будет солнечное затмение
Это кольцеобразное затмение произойдет 26 декабря 2019 года. Оно будет проходить в несколько фаз:
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- Начало затмения: 4:29:53 по московскому времени;
- Начало частичного затмения: 5:34:33 (Киев);
- Максимальное затмение: 7:17:46 (киевское время)
- Конец частичного затмения: 9:00:55 (киевское время)
- Конец затмения: 10:05:40 (по Киеву).
В целом, максимальная фаза затмения продлится 3 минуты 40 секунд.
Где можно увидеть солнечное затмение?
Лучше всего это солнечное затмение будет видно на территории Азии, востоке Африки и севере Австралии.
В частности, явление будет хорошо видно практически на всей Японии, Китая и Северной и Южной Корее.
А вот в Европе, Турции, севере России, Камчатке, Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах затмение не будет видно. Не увидят его в Украинцы.
Что такое солнечное затмение?Солнечное затмение – астрономическое явление, во время которого Луна закрывает (полностью или частично) Солнце от наблюдения на Земле. Это затмение произойдет в период Сароса (период повторяемости солнечных затмений). Поэтому 26 декабря состоится повторение затмение 14 декабря 2001 года. Следующее затмение данного Сароса состоится 5 января 2038 года.
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