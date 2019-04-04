Когда технология 5G заработает полноценно – прогноз экспертов

Эксперты компании Deloitte Global TMT прогнозируют, что уже в этом году мы будем наблюдать настоящий "бум" 5G. Однако, для широкой общественности эта технология станет доступна не ранее 2020 года.

Эксперты говорят, что уже в следующем году около 50 операторов смогут предложить эту услугу. При этом сейчас ресурсы на развитие сети 5G выделяют 72 операторы. Они и тестируют возможности сети.

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Согласно прогнозам Deloitte Global TMT, в 2019 году году будет продано миллион 5G телефонов. А к 2020 году это количество должно увеличиться до 15-20 миллионов единиц.

"Широкомасштабное внедрение устройств 5G займет много времени, но мы считаем, что 2019 год станет отправной точкой для широких изменений для беспроводной индустрии. 5G может обеспечить стократное увеличение пропускной способности трафика и эффективности сети 4G, и это имеет потенциал превращения в будущее подключения по всему миру", – сказал лидер Deloitte Global Telecommunications говорит Крейг Виггинтон.

Что такое 5G?Это пятое поколение мобильной связи, которое придет на смену существующему стандарту 4G. 5G обеспечит высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи и короткое время задержки, скорость интернета от 1 – 2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем в 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей.