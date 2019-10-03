Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать

Уже через несколько лет все справки и госуслуги можно будет получить онлайн. Более того – самые важные документы будут в вашем телефоне и будут приравнены к бумажным. Министерство цифровой трансформации презентовало проект диджитализации страны.

Как это будет работать и что изменится для каждого гражданина – читайте в материале 24 канала.

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► Что такое "Дія"? "Дія", или, если расшифровать аббревиатуру, "Держава і я" – это проект Кабмина государства в смартфоне.

► Что же будет на практике? В министерстве объясняют: оформить любую услугу и подписать документ можно будет без чиновника. То есть никто, обещают, не сможет требовать взятки. А вам нужно будет лишь сделать несколько кликов в телефоне. У каждого будет свой кабинет пользователя. Зайти в него можно через приложение. Которое появится через несколько месяцев.

Когда государство будет обращаться за вашими данными, вы будете получать сообщения, и вы будете знать, кто использует ваши данные, кто смотрел ваши данные,

– рассказал вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.



Михаил Федоров

► Единый электронный кабинет – как это?

Единый электронный кабинет, уверены эксперты, – существенно облегчит жизнь.

"Вы сможете увидеть ваши цифровые права. Ваш цифровой паспорт", – пояснил Михаил Федоров.

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Через телефон вы сможете оформить пенсию, услуги по рождению ребенка. А еще в вашем кабинете будет цифровая версия документов. Например, студенческий билет. Все они – будут приравниваться материальным.

"Тебе нужно посмотреть бизнес-реестр, в каком состоянии твое имущество – туда пошел посмотрел – услуги, сменить место регистрации ребенка где оформить, зарегистрировать или ликвидировать бизнес", – отметил эксперт Реанимационного пакета реформ Сергей Лобойко.

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Вместе с тем – медицина станет доступнее.

Будет возможность записаться к врачу через интернет, получить электронный рецепт. Будет карточка пациента, что не надо носить туда и сюда некоторые папки. Мы отменяем некоторые справки. То есть уже "завтра" вы забудете, что она существовала – эта справка,

– подчеркнула эксперт по электронному управлению Яника Мерило.



Благодаря реформе медицина станет доступнее, ведь исчезнут большинство бумаг и очередей

► В чем самый большой вызов для Украины?

Однако самый большой вызов – покрыть Украину интернетом. И научить пользоваться часть украинцев новейшими технологиями. Поэтому для шести миллионов украинцев проведут образовательные курсы.

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Пока только 5% украинцев пользуются онлайн сервисами. Хоть больше половины имеют смартфоны. За несколько лет – ведь именно столько нужно, чтобы все услуги перешли в интернет – в министерстве планируют это исправить.

Настоящий вызов – научить пользоваться новейшими технологиями