Когда в Украине заработает 5G – в Кабмине сделали прогноз

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Когда в Украине заработает 5G / 9to5mac.com

Новое поколение 5G интернет может полноценно заработать в Украине минимум через три года. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

Свой прогноз он сделал в интервью изданию UBR и добавил, что с таким прогнозом согласны и украинские мобильные операторы.

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Как известно, мобильный оператор lifecell планирует тестировать 5G в Украине с 1 декабря. По этой информации Шелест подчеркнул, что хотя подготовка уже начинается, но в 2020 году работать 5G-сети в Украине точно не будут.

Замминистра добавил, что главная задача 5G – это обеспечение полезных кейсов для бизнеса.

Также Шелест сказал, что использовать для внедрения 5G нужны те же частоты, что и в Европе – 700 мегагерц, 3,4-3,8 гигагерца и 27 ГГц. Лицензии на использование 5G выдавать на основе тендеров.

Улучшение качества 3G и 4G

Вспомнил заместитель министра и о сети интернета 3G и 4G. Он заявил, что для покрытия всей территории Украины мобильной связью сначала нужно решить проблему диапазонов 700-800 МГц. Пока эти частоты занимают вещатели аналогового телевидения, хотя они должны их освободить.

Именно это, по словам Шелеста, должно улучшить ситуацию для покрытия всей территории Украины скоростным 5G интернетом.

Что такое 5G?Это новое, пятое, поколение мобильной связи. Оно должно прийти на смену стандарту 4G. Как прогнозируют эксперты, новое поколение обеспечит высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Полноценный запуск технологии планируется в 2020 году, тогда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. Именно на следующий год должен прийтись настоящий "бум" 5G.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Новости Техно Министерство цифровой трансформации 5G
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