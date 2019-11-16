Когда Apple выпустит iPhone SE 2 – аналитик сделал прогноз

13 Читати новину українською
iPhone SE 2 будет напоминать iPhone 8 Plus / best4-tech.in.ua

Уже не первый месяц в сети появляются слухи о новом поколении бюджетного смартфона iPhone SE 2. Сначала утечки рассказывали о внешнем виде и характеристиках. Теперь аналитик назвал даже дату выхода новинки.

Как утверждает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, нам осталось ждать презентации уже недолго, передает MacRumors.

К теме: Как будет выглядеть iPhone 12: в сети появились новые снимки

По его данным, Apple проведет презентацию в первой половине 2020 года. Тогда будет представлена ​​новая версия планшета iPad Pro с ToF-сенсором, а также долгожданный бюджетный смартфон iPhone SE 2.

Такой шаг является вполне логичным, ведь iPhone SE выпустили еще в 2016 году. Сейчас это единственная версия бюджетника от Apple.

Что известно о iPhone SE 2?

Согласно слухам, iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор A13 в паре с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ. При этом для аутентификации здесь будет сканер отпечатка пальцев Touch ID, а не Face ID. Его разместят на классической кнопке "домой", от которой Apple отказалась в новых смартфонах.

Выпустив новинку, компания планирует заменить его и iPhone 8 Plus в линейке устройств Apple.

Сколько будет стоить?

Аналитики уже предположили, во сколько Apple оценит будущую новинку. iPhone SE 2 может стоить около 400 долларов (10 тысяч гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
сегодня
6563
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
15 ноября 22:04 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 15892
9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
15 ноября 21:07 9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
77
Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro с мощной камерой представили в Украине
14 ноября 18:49 Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro с мощной камерой представили в Украине
Ірина Полицька 203
Кто такой Хидео Кодзима: от одинокого мальчика до гения игровой индустрии
14 ноября 10:03 Кто такой Хидео Кодзима: от одинокого мальчика до гения игровой индустрии
Анастасія Можаровська 3434
Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой официально представили в Украине
13 ноября 17:01 Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой официально представили в Украине
Ірина Полицька 2184
Новости
Больше новостей
Залиште відгук