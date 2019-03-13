Когда выйдет долгожданная игра Cyberpunk 2077: вероятная дата релиза

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Cyberpunk 2077: дата выхода, трейлер
Cyberpunk 2077: дата выхода, трейлер / Скриншот из игры

Польская студия CD Projekt RED, которая известна благодаря серии игр "Ведьмак" , уже 7 лет работает над игрой Cyberpunk 2077, однако до сих пор данные по ее релизу были засекречены. Однако один из партнеров CDPR сообщил, что проект представят уже до конца 2019 года.

Как сообщает 4PDA, креативное агентство Territory Studio, которое участвовало в разработке интертитров для Cyberpunk 2077, опубликовало у себя на сайте сообщение о причастности к созданию игры.

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В нем также говорится, что компания с нетерпением ждет релиза в 2019 году. Информацию быстро убрали, но интернет ничего не забывает – скриншоты уже успели разлететься по сети.

В CD Projekt RED и Territory Studio ситуацию, понятное дело, не комментируют. Фанаты с нетерпением ждут выставки E3 2019, которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе. Разработчики уже подтвердили, что обязательно покажут игру на мероприятии, там же могут сообщить и точную дату выхода.

Cyberpunk 2077

Игру Cyberpunk 2077 представят до конца 2019 года

По слухам, релиза стоит ждать в четвертом квартале этого года. Однако относиться к этим данным стоит с определенной долей скепсиса.

Кроме того, совсем недавно стало известно, что CDPR испытывает трудности, учитывая которые компания может выпустить ролевой шутер немного раньше, чем планировалось. Но и это не более чем домыслы.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

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Теги: Техно Игры Новости Польши
Источник: 24 Канал
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