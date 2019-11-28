Когда выйдет игра Elden Ring: появилась дата релиза

О таинственной Elden Ring от авторов Sekiro и Dark Souls известно немного: сценарий игры был написан при участии Джорджа Мартина, а геймплей будет построен на базе боевой системы Dark Souls и механики протеза из Shadows Die Twice.

Подразделение IGN Middle East сообщило, что игру покажут уже в следующем месяце на церемонии The Game Awards 2019.

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Возможный релиз

Издание утверждает, что релиз игры состоится в начале 2020 года, примерно в тот же период, в который состоялся релиз Sekiro: Shadows Die Twice в этом году. Если информация окажется верной, это будет большим сюрпризом, ведь еще недавно казалось, что Elden Ring – важный проект, который находится на ранней стадии разработки и выйдет еще совсем нескоро. Впрочем, не так давно интернет-магазин Target случайно "слил" потенциальную дату релиза игры – 30 июня 2020 года.

Что известно об игре

По слухам, The Elden Ring – новая экшен-RPG от третьего лица с увеличенной сложностью, характерной для всех предыдущих игр японских разработчиков. Обещают много оружия, магии, гаджетов и комбо-умений. Также ожидаются битвы с боссами невиданно высокого уровня, а значит эта составляющая станет еще сложнее, чем обычно, хотя для многих игроков и имеющиеся проекты кажутся почти непреодолимыми.

Геймплей

Источник раскрыл некоторые подробности геймплея, совпадающие с тем, что об игре рассказывали ранее. Речь идет о том, что в ней будет пока непонятна механика "сжигание" – противников можно будет сжечь, подвергнув ожогам собственные руки. Если они будут нагреты до определенного градуса, враги смогут их и вовсе отрезать. Восстановить конечности можно будет у костров-алтарей, в этом FromSoftware себе не изменяет.

Подтверждение "утечки" можно легко получить, посмотрев тизер-трейлер. В нем четко отслеживается этот мотив.

Смотрите тизер-трейлер Elden Ring от FromSoftware:

Правдива ли информация – окончательно узнаем уже через несколько недель. Elden Ring выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

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