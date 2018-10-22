Когда запустят первую капсулу Hyperloop: Илон Маск назвал точную дату

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что первую капсулу Hyperloop запустят уже 10 декабря этого года. Об этом Маск сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам предпринимателя, тоннель для Hyperloop уже "почти готов". Кроме того, его открытие отметят праздничным действом. Уже на следующий день все желающие смогут бесплатно опробовать суперскоростной вид транспорта.

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Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22 жовтня 2018 р.

Отметим, тестовую трассу для Hyperloop построили в калифорнийском городе Хоторн, на территории компании SpaceX. Трасса Hyperloop – это труба диаметром несколько метров, внутри которой поддерживается низкое давление. За счет этого пассажирская или грузовая капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 километров в час.

В прошлом году компания Hyperloop One, которая занимается строительством вакуумных тоннелей, провела первое испытание капсулы. Тогда пассажирская капсула с человеком разогналась до 113 километров в час. Кроме того, некоторые прототипы инженеры смогли разогнать до 310 километров в час.

Что такое Hyperloop?

Концепция транспортной системы Hyperloop была представлена в 2013 году Илоном Маском. Реализацией и развитием транспортной системы занимаются несколько компаний – как независимые, например, Hyperloop One, которой принадлежал предыдущий рекорд скорости капсулы, так и компании самого Маска. Строительством действующих трасс занимается The Boring Company, а SpaceX проводит некоммерческие соревнования между командами из разных организаций и стран, которые разрабатывают капсулы Hyperloop.

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