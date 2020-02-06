Когда заработает цифровой паспорт: Зеленский назвал сроки
Приложение с государственными услугами Дия наконец запустили в Украине. Во время презентации присутствовал президент Владимир Зеленский. По его словам, уже совсем скоро украинцы смогут пользоваться цифровым удостоверением личности.
По словам президента, ID-карта будет доступна онлайн.
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Когда пригодится
Как рассказал Зеленский, этот электронный документ пригодится в таких случаях:
- Во время поездок по железной дороге или при полетах;
- На почте;
- Во время медицинского обслуживания;
- Для банковских операций;
- Для предъявления документа, удостоверяющего личность, полиции;
- При получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
- При возврате уплаченной за товар денежной суммы;
- При приобретении алкоголя и табака для подтверждения возраста.
Правда, эта электронная ID-карта пока не заменит полностью физический паспорт.
Когда заработает цифровой паспорт
Как пообещал Зеленский, цифровой паспорт станет доступным для всех украинцев уже к концу зимы, то есть уже через несколько недель.
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