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Когда заработает цифровой паспорт: Зеленский назвал сроки

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Владимир Зеленский / 24 канал

Приложение с государственными услугами Дия наконец запустили в Украине. Во время презентации присутствовал президент Владимир Зеленский. По его словам, уже совсем скоро украинцы смогут пользоваться цифровым удостоверением личности.

По словам президента, ID-карта будет доступна онлайн.

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Когда пригодится

Как рассказал Зеленский, этот электронный документ пригодится в таких случаях:

  • Во время поездок по железной дороге или при полетах;
  • На почте;
  • Во время медицинского обслуживания;
  • Для банковских операций;
  • Для предъявления документа, удостоверяющего личность, полиции;
  • При получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
  • При возврате уплаченной за товар денежной суммы;
  • При приобретении алкоголя и табака для подтверждения возраста.

Правда, эта электронная ID-карта пока не заменит полностью физический паспорт.

Когда заработает цифровой паспорт

Как пообещал Зеленский, цифровой паспорт станет доступным для всех украинцев уже к концу зимы, то есть уже через несколько недель.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Владимир Зеленский Техно Дия Новости Техно IT-бизнес
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