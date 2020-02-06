Когда заработает цифровой паспорт: Зеленский назвал сроки

Приложение с государственными услугами Дия наконец запустили в Украине. Во время презентации присутствовал президент Владимир Зеленский. По его словам, уже совсем скоро украинцы смогут пользоваться цифровым удостоверением личности.

По словам президента, ID-карта будет доступна онлайн.

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Когда пригодится

Как рассказал Зеленский, этот электронный документ пригодится в таких случаях:

Во время поездок по железной дороге или при полетах;

На почте;

Во время медицинского обслуживания;

Для банковских операций;

Для предъявления документа, удостоверяющего личность, полиции;

При получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

При возврате уплаченной за товар денежной суммы;

При приобретении алкоголя и табака для подтверждения возраста.

Правда, эта электронная ID-карта пока не заменит полностью физический паспорт.

Когда заработает цифровой паспорт

Как пообещал Зеленский, цифровой паспорт станет доступным для всех украинцев уже к концу зимы, то есть уже через несколько недель.

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