Когда ждать 5G модем от Apple: детали

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Когда ждать 5G модем от Apple
Когда ждать 5G модем от Apple / Коллаж Техно 24

Apple разрабатывает собственный модем, который будет поддерживать технологию 5G. Именно его компания планирует использовать для будущих поколений iPhone и iPad.

Однако ей понадобится еще несколько лет на то, чтобы создать собственный 5G-модем. Как сообщает ресурс The Information со ссылкой на источники самого Apple, 5G-модем компании будет готов не ранее, чем в 2025 году.

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Когда появится 5G от Apple. Компания из Купертино в последнее время наняла ряд специалистов в области модемов и сетей пятого поколения, а ведущего разработчика 5G-модемов Intel. Однако, разработка требует достаточно много времени, поэтому до 2021-го года, а именно эту дату предварительно анонсировали в компании, вряд ли у Apple будет готов собственный модем.

В течении ближайших 6 лет Apple будет использовать 5G-модемы компании Qualcomm, с которой не так давно выяснила все патентные споры, и заключила долгосрочное соглашение о партнерстве и лицензировании чипов.

И почти сразу после объявления о сделке Apple и Qualcomm компания Intel объявила о прекращении разработки 5G-модемов, хотя было запланированным то, что именно она обеспечит будущие iPhone и iPad модемами с поддержкой сетей пятого поколения.

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Теги: Новости Техно Техно Apple 5G Интернет
Источник: Техно 24
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