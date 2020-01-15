Когда ждать гибкие смартфоны OnePlus – интервью с основателем компании

Android-устройства с гибкими дисплеями уже не кажутся чем-то экзотическим, однако не все вендоры спешат представлять свои гибкие девайсы. На выставке CES 2020 генеральный директор OnePlus рассказал о своем видении перспективной технологии и перспективы появления гибкого устройства от его компании.

Гибкие смартфоны

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В интервью изданию The Verge Пит Лау отметил, что сейчас недостатки моделей с гибкими экранами перевешивают их преимущества. Вендор уже рассматривал возможность выпуска таких гаджетов, но решил повременить с их созданием – компания не видит знаковых преимуществ подобных решений перед классическим форм-фактором.

Глава OnePlus отметил, что дисплеи сложных смартфонов уязвимы в местах сгибов, и только когда технология выйдет на новый уровень, можно будет говорить о ее коммерческом применении в продукции OnePlus. Речь идет как о модели, складывающиеся по вертикальной оси, так и о раскладушке.



OnePlus пока не планирует выпускать гибкий смартфон

Большое значение, по мнению главы OnePlus, имеют и характеристики самого материала – пластиковые дисплеи царапаются намного сильнее, чем стеклянные.

Большое количество камер

В ходе интервью рассматривались и вопросы технологий съемки. Лау отметил, что большее количество камер не означает лучшее качество снимков. Он допустил, что иногда добавление дополнительного сенсора может содействовать совершенствованию гаджета, но, например, пять камер – не та технология, которая обеспечивает определяющее преимущество.

При этом производитель осуществляет масштабные инвестиции как в развитие аппаратной составляющей камер, так и в алгоритмы обработки изображений, привлекая к сотрудничеству многочисленных партнеров.



Пит Лау

Повышение цен на смартфоны

На вопрос журналистов о росте цен на смартфоны глава компании ответил, что таковы тренды мобильной индустрии. Чем больше производительность и функциональность устройства – тем выше его цена.

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При этом OnePlus и дальше будет выпускать максимально эффективные в своей ценовой категории модели, избегая высокозатратных маркетинговых алгоритмов и схем производства, которые предполагают большие затраты.

Будущие новинки OnePlus

Ожидается, что в новое поколение фирменных смартфонов компании войдут сразу три модели: OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 и OnePlus 8 Lite. Дата анонса и цена будущих новинок производителем еще не объявлены.

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