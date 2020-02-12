Кого ищут работодатели: наиболее востребованные языки программирования

Рекрутинговая компания Hired, которую, к слову, создал выходец из Украины, опубликовала отчет State of Software Engineers Report. Там специалисты собрали наиболее востребованные и популярные языки программирования для разработчиков.

Об этом пишет Zdnet. Наиболее востребованы языка программирования выбирали по количеству собеседований, которые предложат соискателям в США за период от 2 до 6 недель.

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Наиболее востребованные языки программирования

Go – 9,2 собеседований;

Scala – 8,5 собеседований;

Ruby – 8,2 собеседований;

TypeScript – 7,9 собеседований;

Kotlin – 7,1 собеседований.

Как отмечают специалисты Hired, эти языки удерживают лидерство уже несколько лет. При этом в 2019 году спрос на специалистов все еще не догоняет предложение.

Самыми популярными кандидатами являются разработчики с опытом: 4-6 лет опыта для Go, 6-10 лет для Ruby, 10 лет для Scala.



Наиболее востребованные языки программирования

Наиболее популярные языка среди разработчиков

Между тем больше всего разработчиков выбрали для работы языки:

JavaScript (63% опрошенных);

Python (44%);

Java (38%).

А вот такие языки, как Kotlin, Objective-C и R, хоть и популярны, но пока наименее распространены среди девелоперов.

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