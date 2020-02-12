Кого ищут работодатели: наиболее востребованные языки программирования
Рекрутинговая компания Hired, которую, к слову, создал выходец из Украины, опубликовала отчет State of Software Engineers Report. Там специалисты собрали наиболее востребованные и популярные языки программирования для разработчиков.
Об этом пишет Zdnet. Наиболее востребованы языка программирования выбирали по количеству собеседований, которые предложат соискателям в США за период от 2 до 6 недель.
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Наиболее востребованные языки программирования
- Go – 9,2 собеседований;
- Scala – 8,5 собеседований;
- Ruby – 8,2 собеседований;
- TypeScript – 7,9 собеседований;
- Kotlin – 7,1 собеседований.
Как отмечают специалисты Hired, эти языки удерживают лидерство уже несколько лет. При этом в 2019 году спрос на специалистов все еще не догоняет предложение.
Самыми популярными кандидатами являются разработчики с опытом: 4-6 лет опыта для Go, 6-10 лет для Ruby, 10 лет для Scala.
Наиболее востребованные языки программирования
Наиболее популярные языка среди разработчиков
Между тем больше всего разработчиков выбрали для работы языки:
- JavaScript (63% опрошенных);
- Python (44%);
- Java (38%).
А вот такие языки, как Kotlin, Objective-C и R, хоть и популярны, но пока наименее распространены среди девелоперов.
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