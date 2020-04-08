Количество кибератак на NASA резко возросло из-за коронавируса

NASA сообщило об увеличении кибератак, которые направлены на специалистов агентства, перешедших на удаленный режим работы. За последние несколько дней количество атак на системы NASA увеличилось вдвое, кроме того чаще начали фиксировать попытки фишинга.

Последний пункт, отмечают в NASA, вызывает особое беспокойство – он означает, что сотрудники агентства переходят по ссылкам на вредоносные сайты в два раза чаще, чем обычно.

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Как происходят атаки и при чем здесь COVID-19

Попытки заставить пользователей зайти на сайт или открыть вредоносное приложение, вложенное в письмо, остаются одним из самых простых способов получить доступ к корпоративным сетям и персональным компьютерам работников агентства, заявляют в NASA. В меморандуме агентства отмечается, что для атаки злоумышленники часто используют информацию о коронавирусе.

Сотрудники NASA должны знать, что киберпреступники, которые пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, логинам и паролям пользователей, активно используют пандемию COVID-19 как повод для атаки на электронные устройства и сети NASA. В письмах с вредными ссылками часто содержатся запросы на пожертвования, информация о распространении и передаче вируса, мерах безопасности, получении льгот, фейковые новости о вакцинах,

– отмечают в NASA.

Другие учреждения, которые пострадали от атак

NASA – не единственное учреждение, которое зафиксировало рост кибератак на фоне пандемии COVID-19. Ранее исследователи компании Abnormal Secutity сообщали о росте количества фишинговых атак, связанных с темой коронавируса.

Злоумышленники маскируют свои письма под официальные сообщения студентам от руководства университетов или письма от Всемирной организации здравоохранения с подробным описанием мер безопасности для предотвращения инфекции.

Кроме того, исследователи из охранной компании Sophos сообщили о десятках новых интернет-доменов со словом covid и о более чем 5 тысячах сертификатов HTTPS, которые ссылаются на коронавирус.

Our @threatresearch and @thepacketrat are doing a little threat hunting today on #coronavirus-themed domains and URLs we've seen in the past few days that mention "covid" or "corona" in the URI path.



We've seen an astonishing number of newly registered domains just the past week pic.twitter.com/gpCEY9oLDR — SophosLabs (@SophosLabs) March 16, 2020

Также коронавирус стал причиной DDoS-атаки на сайт Министерства здравоохранения и социальных служб США. Атака вывела сайт из строя. Как сообщал портал Bleeping Computer, после вспышки COVID-19 количество людей, которые ищут информацию о коронавирусах, резко возросло. В связи с этим злоумышленники попытались сорвать распространение информации о вирусе, выполнив DDoS-атаку на веб-сайт HHS.gov.

Кроме того, в интернете начали распространяться слухи о "национальном карантине" на территории США. Позже Совет национальной безопасности США опубликовал в Twitter опровержение этих слухов. Как считают власти США, кибератаку осуществили иностранные хакеры, но подтверждения этому пока нет.

Как защитить себя и компанию

Информационный отдел NASA советует персоналу использовать для защиты от кибератак собственный VPN агентства, а также не пользоваться служебной электронной почтой в личных целях, а личные аккаунты, например, в социальных сетях, не использовать для работы.

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Однако, как пишет ArsTechnica, использование VPN эффективно только для тех, кто подключается к корпоративным сетям.

Люди, которые работают из дома и имеют доступ к G Suites, Salesforce или другим облачным сервисам, получают значительно меньшую выгоду от VPN. Потребительские VPN обычно не обеспечивают дополнительную защиту от фишинг-атак и вредоносных программ,

– подчеркивает издание.

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Испания. Там болезнь обнаружили у 141 942 человек, а умерли от нее 14 045 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 668 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 52 из них оказались летальными, еще 35 людям удалось вылечиться от болезни.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 829 172 человека, в целом заболели 1 431 900 человек (данные по состоянию на утро 8 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 301 543 человека выздоровели от коронавируса.

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