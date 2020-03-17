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Количество пользователей Windows 10 перевалило за миллиард

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Microsoft объявила о новом достижении Windows 10. Под управлением актуальной версии операционной системы сегодня работают более миллиарда активных устройств. Таким образом, программное обеспечение компании использует каждый седьмой человек на планете в более чем двухстах странах мира.

Представители корпорации рассказали о ключевых фактах эволюции Windows 10, которая, как сообщается, используется в каждой компании, которая входит в перечень Fortune Global 500.

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Развитие операционной системы

Обновления Windows 10 выпускаются несколько раз в году, в то время как более ранние версии операционной системы получали большие апдейты раз на три года.

В программе Windows Insider Program, которая предусматривает предварительное тестирование и оценку новых сборок Windows 10 принимают участие более 17,5 миллиона добровольцев из всех стран мира, а специальная команда Windows Accessibility фокусируется на инклюзивных принципах дизайна и разработки продуктов, ориентированных на удобство пользователя.


Количество пользователей Windows 10 перевалило за миллиард

По данным разработчиков, Windows 10 – единственная операционная система, установленная на более чем 80 тысяч моделей и конфигураций различных лэптопов и устройств "2 в 1". Благодаря облачному сервису Azure и виртуальным машинам "десятка" стала доступна практически на всех платформах – от Mac до iOS и устройствах на Chrome OS.

Представители Microsoft также заявили о намерении инвестировать в развитие других версий Windows, включая Windows IoT, Windows 10 Teams, Windows Server, Windows 10 в режиме S, Windows 10X и других вариантов операционной системы.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Microsoft Windows 10 Гаджеты
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