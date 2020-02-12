Количество вредоносных программ для Android-устройств значительно возросло
Система защиты Android-устройств от вредоносных программ Google Play Protect зафиксировала значительный прирост опасных программ. По данным поискового гиганта, в прошлом году сервис заблокировал почти 2 миллиарда "вредителей", а одной из причин такого всплеска называют использование неофициальных магазинов приложений.
Статистика блокировки за 2019 год.
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В 2019 году сервис Play Protect, который предназначен для сканирования Android-приложений на возможные угрозы, заблокировал 1,9 миллиарда сомнительных инсталляций из посторонних источников. Для сравнения, за 2017 и 2018 годы число таких блокировок составило 1,6 миллиарда, сообщает ZDNet.
Почему растет количество угроз
Рост этого показателя, по мнению компании, объясняется двумя причинами:
- Совершенствование работы Play Protect, благодаря чему сервис с большей точностью обнаруживает и останавливает вредоносный софт.
- Инсталляция пользователями Android на свои устройства приложений не из Google Play.
Сейчас система Play Protect дополнена большим количеством функций, благодаря которым сервис эффективно работает как встроенная антивирусная программа для Android-устройств. По умолчанию сервис сканирует все устанавливаемые приложения.
По данным Google, сейчас Play Protect осуществляет более 100 миллиардов проверок в день.
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