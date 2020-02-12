Количество вредоносных программ для Android-устройств значительно возросло

Система защиты Android-устройств от вредоносных программ Google Play Protect зафиксировала значительный прирост опасных программ. По данным поискового гиганта, в прошлом году сервис заблокировал почти 2 миллиарда "вредителей", а одной из причин такого всплеска называют использование неофициальных магазинов приложений.

Статистика блокировки за 2019 год.

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В 2019 году сервис Play Protect, который предназначен для сканирования Android-приложений на возможные угрозы, заблокировал 1,9 миллиарда сомнительных инсталляций из посторонних источников. Для сравнения, за 2017 и 2018 годы число таких блокировок составило 1,6 миллиарда, сообщает ZDNet.

Почему растет количество угроз

Рост этого показателя, по мнению компании, объясняется двумя причинами:

Совершенствование работы Play Protect, благодаря чему сервис с большей точностью обнаруживает и останавливает вредоносный софт.

Инсталляция пользователями Android на свои устройства приложений не из Google Play.

Сейчас система Play Protect дополнена большим количеством функций, благодаря которым сервис эффективно работает как встроенная антивирусная программа для Android-устройств. По умолчанию сервис сканирует все устанавливаемые приложения.

По данным Google, сейчас Play Protect осуществляет более 100 миллиардов проверок в день.

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