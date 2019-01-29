Колобок в космосе: кратерам астероида Рюгу дали сказочные имена

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Кратерам астероида Рюгу дали сказочные имена
Кратерам астероида Рюгу дали сказочные имена / popmech.ru

Японцы дали имена 13 кратерам и другим объектам на поверхности астероида Рюгу. В частности, один из кратеров назвали Колобком. Еще один объект получил имя Золушка.

Как сообщает thebabel.com.ua, все новые имена кратеров связаны с названиями персонажей детских рассказов и мифов разных стран мира: Японии, Нидерландов, Франции, Америки.

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Что касается Колобка, то Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) даже добавило описание: "маленький круглый хлеб, который убежал из дома". Поэтому очевидно, что речь идет о персонаже, хорошо нам известного из детских сказок.

Также для обозначения ландшафта астрономы использовали такие имена: Рюдзин (бог водной стихии в японской мифологии), Урасима Таро (главный герой японской легенды о молодом рыбаке, который спас черепаху), Золушка (на французском – Cendrillon), Брабо (мифический герой, победивший великана ), Кинтаро (ребенок с суперсилой, которая вырос на горе Ашигара) и др.

Что такое Рюгу?
Это типичный околоземной астероид. Он имеет вытянутую орбиту, в результате чего во время движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Его открыли 10 мая 1999 года. В октябре 2015 года он получил официальное название – Рюгу.

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Теги: Техно Космос Астероид Япония
Источник: Техно
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