Украинская команда NAVI победила на престижном турнире по CS:GO

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere победила в чемпионате IEM Katowice в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Украинцы завоевали приз в размере 250 000 долларов.

Личные награды киберспортсменов

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К тому же, Александра (s1mple) Костылева из украинской команды признали MVP, то есть лучшим игроком турнира по общему количеству убийств и другим ключевым показателям этой дисциплины, говорится на официальном сайте NAVI.

Отметим, что в январе 2019 года Александра назвали лучшим игроком мира в CS: GO по версии HLTV.org.

Победители турнира

Команда Natus Vincere победила команду G2 Esports со счетом 3:0. Их соперники заняли второе место, с призом в 100 000 долларов. Третье и четвертое места – за командами Astralis и Fnatic, которые получили по 40 000 долларов.

Финальная игра турнира IEM Katowice – смотрите видео

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