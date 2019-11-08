Комендантский час для геймеров: в Китае подросткам запретили играть ночью

В Китае несовершеннолетним геймерам запретили играть в онлайн-игры после 22:00. В целом, время для игр детям и подросткам будет жестко ограничено – до полутора часов в будни.

Как пишет издание DTF, такие ограничения будут действовать на всех доступных онлайн-платформах в Китае.

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Что именно под запретом? Геймерам, которым не исполнилось 18 лет, запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 8:00.

В общем, в течение буднего дня детям и подросткам запрещено играть дольше, чем 90 минут. В выходные и праздники у них будет немного больше времени – до трех часов в день.

Кроме того, ограничили и средства, которые несовершеннолетние геймеры могут переводить на свои игровые аккаунты. Так, дети в возрасте от 8 до 16 лет смогут пополнить счет только на 200 юаней (29 долларов) в месяц, а геймеры от 16 до 18 лет смогут перевести максимум 400 юаней (57 долларов).

Также китайское правительство внедряет систему регистрации реальных имен, которая позволяют игровым компаниям сверять личные данные своих пользователей с национальной базой данных.

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