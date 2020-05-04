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Комета ATLAS рассыпалась на части на пути к Солнцу: видео

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Комета ATLAS C/2019 Y4
Комета ATLAS C/2019 Y4 / ESA Hubble

В декабре 2019 года в Солнечной системе была обнаружена комета ATLAS. Главной ее особенностью оказался небывалый рост яркости, который позволил предположить, что уже до мая комету можно будет увидеть с помощью домашних телескопов. Астрономы заявляли, что она станет самой яркой за последние 20 лет наблюдений. Однако этому не суждено было сбыться, потому что комета распалась на пути к Солнцу.

Еще в начале апреля исследователи предположили, что комета разваливается, но точных доказательств не было, поскольку мощности телескопов в распоряжении ученых были недостаточно. Совсем недавно Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые фотографии с космической обсерватории Хаббл, которые подтвердили, что ATLAS распадается на части.

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Снимки были сделаны 20 и 23 апреля и свидетельствуют о разрушении целостности кометы. По мнению астрономов, такой сценарий может быть наиболее вероятным для космических тел, состоящих из льда и пыли. Точных сроков полного распада ATLAS не называют. На видео можно заметить, что число отдельных частей уже превышает 5 и постоянно увеличивается.


Комета ATLAS распалась на пути к Солнцу

Видеозапись, демонстрирующая процесс разрушения кометы:

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос Hubble ESA
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