Компактная рисоварка от Xiaomi стоит всего 14 долларов

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Xiaomi Compact 1.2L Mini Cooker
Xiaomi Compact 1.2L Mini Cooker / ilenta.com

Китайская компания Xiaomi добавила в свой арсенал еще один интересный продукт – рисоварку. Это не новый девайс для компании – китайцы выпускают рисоварки с объемом от 3 до 4 литров.

Как пишет издание ilenta.com, теперь же Xiaomi добавила в перечень новую версию рисоварки.

Новинка стала самой компактной моделью из серии. Она получила название Xiaomi Compact 1.2L Mini Cooker. Её ёмкость составляет 1.2 литра, как можно догадаться из названия.

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Мини-рисоварка имеет датчик температуры NTC, который не только точно измеряет температуру, но и мониторит её во время приготовления риса.

Управлять рисоваркой очень просто, в устройстве несколько кнопок управления. Стоит эта мини-рисоварка 99 юаней (14 долларов или 400 гривен).

Xiaomi Compact 1.2L Mini Cooker
Новинка стоит 14 долларов

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: Техно
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