Компании Xiaomi, Vivo и Oppo образовали альянс: что об этом известно

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Xiaomi, Vivo и Oppo образовали альянс
Xiaomi, Vivo и Oppo образовали альянс / ixbt.com

Три крупных китайских производителя – Xiaomi, Vivo и Oppo – заявили о создании совместного альянса. Он должен упростить передачу данных между смартфонами этих производителей.

Как передает ixbt.com, эти компании уже призвали других производителей вступать в их альянс, ведь от этого выиграют пользователи.

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Что предусматривает альянс? При переходе со смартфона одного производителя на такой же гаджет другой компании пользователи легко могут перенести все свои данные.

Так, Xiaomi, Vivo и Oppo гарантируют передачу максимального количества данных пользователя самых разнообразных форматов на максимальной скорости. При этом пользователь не будет использовать интернет-трафик или какое-то приложение.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi IT-бизнес Oppo Vivo
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