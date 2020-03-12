Компания Blue Origin показала конкурента ракеты Falcon Heavy: видео

Компания SpaceX известна благодаря ряду проектов, включая ракету Falcon Heavy, первая ступень которой может может использоваться повторно. Однако вскоре у амбициозного тяжелого носителя появится конкурент: компания Blue Origin анонсировала собственную разработку под названием New Glenn с впечатляющими техническими характеристиками.

Особенности новой ракеты

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Носовой обтекатель 98-метровой ракеты имеет диаметр 7 метров и способен вполне вместить своего предшественника под названием New Shepard. Грузоподъемность "космического лифта" будет достигать 45 тонн, сообщает Engadget.

Ожидается, что клиенты Blue Origin смогут одновременно выводить на орбиту сразу несколько крупных спутников за один запуск или доставлять коммерческие грузы на МКС.

Ракета New Glenn – смотрите видео

Испытания

Разработчики также продемонстрировали работу двигателей верхних ступеней BE-3U. Ранее компания успешно испытала основной двигатель и двигатели второй ступени BE-4, но дата первого коммерческого полета New Glenn еще не объявлена.

Другие проекты компании

Позже Blue Origin намерена построить ракету еще большего размера под названием New Armstrong, которая послужит альтернативой проектам SpaceX Starship и NASA Space Launch System (SLS), предназначенных для более длительных и дальних полетов в космос.

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