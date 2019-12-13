Компания Budweiser планирует варить пиво в космосе: детали миссии

Среди многих экспериментов, которые проводили и проводят на борту корабля Commercial Resupply Ship-19, одним из самых необычных стал проект пивоварения, который спонсирует компания Budweiser. Этот проект – это уже четвертый, который компания отправила в космос.

Предыдущие эксперименты

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В 2017 году материнская компания Budweiser – Anheuser-Busch InBev объявила об инициативе построить первый пивоваренный завод на Марсе. В практическом осуществлении этой идеи помогает Центр по развитию науки в космосе (CASIS), который также контролирует научные эксперименты на МКС.

В декабре того же года пивоварня отправила на МКС первые два образца на борту CRS-13, чтобы проверить всхожесть и посмотреть, как 20 семян ячменя перенесут изменения гравитации.

Третий эксперимент, запущенный в ноябре 2018 года, продемонстрировал, насколько хорошо семя будет прорастать и созревать, согласно данным Food and Wine.

Детали о последней миссии

Целью последней миссии, как сообщает пресс-служба Budweiser, является "сравнение солода с контрольными элементами, полученными на месте, для выявления морфологических и генетических изменений, вызванных микрогравитацией".

Суть эксперимента

Для начала корабль доставляет на МКС сухие семена. Вскоре после этого астрономы погрузят их в воду, а потом оставят на воздухе сушиться – возможно, вскоре после этого семена прорастут.

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Если этот этап пройдет успешно, то наступит следующий этап – обжиг – благодаря которому увеличится выход экстракта солода из пророщенного семени.

После этого семена упакуют и отправят назад на Землю, где ученые проведут комплексный анализ образцов. Эксперты оценят, был процесс прорастания успешным в условиях микрогравитации. Они проанализируют генетический профиль семена и сравнят образцы с контрольными семенами, которые прорастали сами по себе, по дороге со станции на Землю.

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