Компания Caviar выпустила "антибактериальные" версии iPhone 11: цены поражают

Компания Caviar, которая специализируется на премиальном тюнинге популярных смартфонов, представила новую тематическую коллекцию гаджетов Apple, посвященную борьбе с коронавирусом Covid-19. Основная часть покрытия устройств выполнена из серебра, а на задней крышке использованы популярные символы мировых культур.

Что известно об устройствах

Интересно iPhone 12: полные характеристики, цена и новые фото

На сайте компании появились iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых покрыт серебром 925 пробы со вставками из 18-каратного золота.

В линейку вошли четыре варианта оформления с изображениями дракона, лотоса, "Руки Фатимы" и Николая Чудотворца.

Производитель не позиционирует устройства как медицинские изделия, хотя и отмечает, что бактерицидные свойства серебра "использовались на протяжении веков". Все лимитированные версии, кроме "Руки Фатимы", выпущенные ограниченным тиражом в 99 экземпляров.

Дизайн "антибактериальных" iPhone 11: фотогалерея

Цена

Стоимость эксклюзивных смартфонов стартует с отметки около 117 500 гривен за iPhone 11 Pro с 64 ГБ встроенной памяти. Версия Pro Max с аналогичным объемом встроенной памяти обойдется покупателям в сумму от около 127 800 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.