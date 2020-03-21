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Компания Caviar выпустила "антибактериальные" версии iPhone 11: цены поражают

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Компания Caviar, которая специализируется на премиальном тюнинге популярных смартфонов, представила новую тематическую коллекцию гаджетов Apple, посвященную борьбе с коронавирусом Covid-19. Основная часть покрытия устройств выполнена из серебра, а на задней крышке использованы популярные символы мировых культур.

Что известно об устройствах

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На сайте компании появились iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых покрыт серебром 925 пробы со вставками из 18-каратного золота.

В линейку вошли четыре варианта оформления с изображениями дракона, лотоса, "Руки Фатимы" и Николая Чудотворца.

Производитель не позиционирует устройства как медицинские изделия, хотя и отмечает, что бактерицидные свойства серебра "использовались на протяжении веков". Все лимитированные версии, кроме "Руки Фатимы", выпущенные ограниченным тиражом в 99 экземпляров.

Дизайн "антибактериальных" iPhone 11: фотогалерея

 

 

Цена

Стоимость эксклюзивных смартфонов стартует с отметки около 117 500 гривен за iPhone 11 Pro с 64 ГБ встроенной памяти. Версия Pro Max с аналогичным объемом встроенной памяти обойдется покупателям в сумму от около 127 800 гривен.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple iPhone 11
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