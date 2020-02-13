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Компания Essential прекратила свое существование

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Essential Phone / The Verge

Энди Рубин – основатель компании Essential и один из разработчиков операционной системы Android, анонсировал выпуск второго смартфона под собственным брендом еще осенью 2019 года. Однако прототипу так и не суждено было дойти до серийного производства, ведь Essential официально прекратила свое существование.

Что произошло

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На официальном сайте Essential появилось объявление о прекращении коммерческой деятельности в связи с рядом технических и финансовых трудностей.

"В октябре мы анонсировали Project GEM – новый мобильный опыт, который наши аппаратные, программные и облачные команды создавали и тестировали в течение последних нескольких лет. Наше видение заключалось в том, чтобы изобрести парадигму мобильных вычислений, которая более легко интегрируется с потребностями образа жизни людей", – говорится в сообщении на сайте.

Несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, не имеем четкого пути по его доставке клиентам. Учитывая это, мы приняли трудное решение о прекращении разработки и закрытия Essential,
– гласит сообщение компании.

Будущее разработок Essential

Essential также поделилась видео, на котором PG-1 показан в работе и дает представление о возможностях смартфона. Кроме того, специально для энтузиастов на GitHub будет размещена специальная сборка образа прошивки устройства PH-1 – первого и единственного серийного гаджета компании.

Особенности работы Essential Project GEM – смотрите видео

Представители вендора также отметили, что обновление безопасности для аппарата, выпущенное 3 февраля, станет последним апдейтом от команды разработчиков программного обеспечения Essential.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Смартфоны Новости Техно IT-бизнес Техно
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