Компания Essential прекратила свое существование

Энди Рубин – основатель компании Essential и один из разработчиков операционной системы Android, анонсировал выпуск второго смартфона под собственным брендом еще осенью 2019 года. Однако прототипу так и не суждено было дойти до серийного производства, ведь Essential официально прекратила свое существование.

Что произошло

Важно: Организаторы отменили масштабную выставку MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

На официальном сайте Essential появилось объявление о прекращении коммерческой деятельности в связи с рядом технических и финансовых трудностей.

"В октябре мы анонсировали Project GEM – новый мобильный опыт, который наши аппаратные, программные и облачные команды создавали и тестировали в течение последних нескольких лет. Наше видение заключалось в том, чтобы изобрести парадигму мобильных вычислений, которая более легко интегрируется с потребностями образа жизни людей", – говорится в сообщении на сайте.

Несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, не имеем четкого пути по его доставке клиентам. Учитывая это, мы приняли трудное решение о прекращении разработки и закрытия Essential,

– гласит сообщение компании.

Будущее разработок Essential

Essential также поделилась видео, на котором PG-1 показан в работе и дает представление о возможностях смартфона. Кроме того, специально для энтузиастов на GitHub будет размещена специальная сборка образа прошивки устройства PH-1 – первого и единственного серийного гаджета компании.

Особенности работы Essential Project GEM – смотрите видео

Представители вендора также отметили, что обновление безопасности для аппарата, выпущенное 3 февраля, станет последним апдейтом от команды разработчиков программного обеспечения Essential.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.