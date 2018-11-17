Компания Илона Маска проложила первый тоннель под Лос-Анджелесом

Компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладывание подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. По нему будут ездить скоростные электробусы, вакуумные поезда и отдельные пассажирские капсулы.

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

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Американский предприниматель опубликовал видео, как специальная бурильная машина вышла на поверхность, а затем завершила прокладку тоннеля.

Boring Company только что добралась до другой стороны!,

— написал Маск.

Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2018

Напомним, американский предприниматель Илон Маск заявил, что первую капсулу Hyperloop запустят уже 10 декабря этого года. В день открытия проезд будет бесплатным.

Что такое Boring Company? Илон Маск создал компанию в декабре 2016 года. В январе 2017 года компания приобрела бур и начала строить тоннель в рамках проекта по созданию сети, цель которой в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне 2018 года компания закончила прокладывание и строительство участка протяженностью 4,3 километра. Приоритет в использовании после введения в действие тоннеля, по словам Маска, будет предоставлен пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в системе будет ниже цены автобусного билета.

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