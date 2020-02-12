Компания Nikola представила собственного конкурента Tesla Cybertruck

Американская компания Nikola Corporation анонсировала выпуск пикапа Badger с оригинальной силовой установкой. Автомобиль производит электроэнергию для двигателей просто на ходу, а также большой запас хода – около 1500 километров.

Особенности электрокара

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В конструкции новинки предусмотрена емкость с водородом, которая снабжает двигатели электричеством. Кроме того, автомобиль получил и традиционные аккумуляторы, которые можно будет использовать в качестве независимого источника питания.

По заверениям производителя, аналогичная гибридная схема применяется в ее большегрузных тягачах, которые разгоняются вдвое быстрее дизельных моделей.

До "сотни" пикап с суммарной мощностью двигателей 900 лошадиных сил разгоняется всего за 2,9 секунды. На водороде Badger сможет проехать 965 километров, и еще 480 – на энергии аккумуляторов.

По словам главы и основателя компании Тревора Милтона, он работал над программой создания электропикапов годами, и считает, что рынок уже готов к появлению моделей, способных работать в течение всего дня без дозаправки.

Лучшая аэродинамика, использование энергии без холостых оборотов, рекуперативного торможения, высокоэффективные электродвигатели и топливные ячейки – новые факторы, которые дают Nikola преимущество в случаях, когда речь идет об экономии топлива,

– заявляют разработчики электрокара.

При создании Badger компания работает с OEM-производителями, которые предоставляют комплектующие и производственные мощности, но конкретных партнеров пока не называют.

Дата выхода и цена

Дата начала продаж и цена пикапа Nikola Badger будут объявлены позже.

Вендор также сообщил о планах относительно строительства сети водородных заправочных станций для своего транспорта.

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