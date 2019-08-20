Компания OnePlus выпустит свой первый телевизор: детали

Китайский производитель OnePlus, известный своими флагманскими смартфонами, решил расширить сферу работы. Сейчас компания пытается выйти на рынок телевизоров.

Как сообщил индийский информатор Ишан Агарвал опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.

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По его данным, компания OnePlus должна провести пресс-конференцию в промежутке с 25 по 30 сентября. Именно тогда производитель расскажет о OnePlus TV.

При этом еще один надежный источник указывает на дату 26 сентября. Правда, никаких характеристик новинки пока не называют.

Кстати, рынок телевизоров решила освоить еще одна китайская компания – Huawei. Недавно в продажу поступил умный телевизор Honor Smart Screen.

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