Компания OnePlus выпустит свой первый телевизор: детали

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OnePlus выпустит свой первый телевизор
OnePlus выпустит свой первый телевизор / boringbrands.com

Китайский производитель OnePlus, известный своими флагманскими смартфонами, решил расширить сферу работы. Сейчас компания пытается выйти на рынок телевизоров.

Как сообщил индийский информатор Ишан Агарвал опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.

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По его данным, компания OnePlus должна провести пресс-конференцию в промежутке с 25 по 30 сентября. Именно тогда производитель расскажет о OnePlus TV.

При этом еще один надежный источник указывает на дату 26 сентября. Правда, никаких характеристик новинки пока не называют.

Кстати, рынок телевизоров решила освоить еще одна китайская компания – Huawei. Недавно в продажу поступил умный телевизор Honor Smart Screen.

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Теги: Техно Новости Техно OnePlus Бытовая техника
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