Компания Oppo обвиняет Huawei в краже технологий: детали

Обычно в гонке за трендами большую роль играет дата презентации смартфона: оригинальным будет считаться та модель, которую представили раньше. Однако, похоже, такое положение вещей не устроило компанию Oppo – после презентации Huawei Mate X компания заявила, что идея создания подобного гибкого флагмана принадлежит ей.

Как сообщает 4PDA, ранее свои варианты гибкого смартфона уже представили Samsung и Huawei.

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Особенности Samsung Galaxy Fold. Корейский гаджет предлагает сборку полноразмерного дисплея внутрь конструкции, предоставляя владельцу вспомогательный экран меньшего размера для работы в режиме смартфона.

Особенности Huawei Mate X. Аппарат Huawei, наоборот, использует единый большой дисплей, который сгибается обеими половинами наружу, что несколько упрощает конструкцию.

Заметим, Huawei представила свой гибкий смартфон 24 февраля в рамках выставки MWC 2019. Новинку от Oppo анонсировали только на следующий день, 25 февраля, на той же выставке, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля.



Смартфон Oppo Mate X представили на день позже, чем новинку Huawei

Обвинения Oppo. По словам вице-президента Oppo Global Брайана Шэна, неанонсированный девайс Oppo создан в аналогичном с Huawei Mate X форм-факторе, включая своеобразный выступ на корпусе, расположение камер и местоположение логотипа бренда.

Шэн сообщил, что компания планировала представить свой аппарат раньше конкурента, но в последний момент было принято решение отложить анонс и сосредоточиться на технологии 10-кратного зума и будущем 5G-устройстве.

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Он уверяет, что именно смартфон Huawei следует считать копией модели от Oppo.

Реакция Huawei. Отметим, пока представители компании Huawei подобные заявления официально не прокомментировали.

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