Компания Samsung представила новую фирменную оболочку One UI

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Samsung представила новую фирменную оболочку One UI
Samsung представила новую фирменную оболочку One UI / Фото из открытых источников

Во время конференции для разработчиков компания Samsung также представила новый интерфейс для смартфонов под названием One UI. Эта новая оболочка должна заменить Samsung Experience.

Об этом сообщает Engadget.

Как заверили инженеры, в One UI они полностью переделали интерфейс, сделав его более минималистичным и удобным для пользователей.

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Например, одно из нововведений предусматривает условное разделение приложений на просматриваемую часть и на интерактивную. Верхняя часть программы отводится для вывода информации, нижняя – для различных действий.

Samsung представила нову фірмову оболонку One UI

Для пользователей Samsung будет доступен ночной режим

Также дизайнеры изменили все элементы интерфейса, так блоки получили более закругленные углы. Появилась поддержка ночного режима – экран будет автоматически подстраиваться под время суток. Также оболочка может адаптироваться под цвет самого смартфона – например, если он красного цвета, то часть элементов будет такого же цвета.

Samsung представила нову фірмову оболонку One UI

Прошивка станет доступной в следующем году

Какие смартфоны могут протестировать прошивку

Бета-версию One UI смогут испытать владельцы Galaxy S9, Galaxy S9 + і Galaxy Note 9. Для этого нужно скачать приложение Samsung Members и выбрать One UI Beta Program Registration.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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