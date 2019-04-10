Компания Sharp показала свою версию гибкого смартфона: фото
Компания Sharp представила в Японии свой прототип смартфона, экран которого может складываться пополам. Как заверили в компании, этот экран выдерживает до 300 тысяч сгибаний.
Как пишет Gizchina, смартфон получил органический электролюминесцентный дисплей с диагональю 6,18 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей.
Сейчас смартфон сгибается только до середины. При этом финальная версия сможет сгибаться в обоих направлениях.
Читайте также: Самые мощные смартфоны марта – рейтинг AnTuTu
Что еще известно. Детальных характеристик в компании Sharp не назвали. Только подчеркнули, что этот прототип не создан для коммерческих целей.
Смарфтон можно будет сгибать в обе стороны
Кстати, ранее Sharp запатентовала смартфон, который может сгибаться в двух местах, а также игровой складной смартфон. Однако их прототипы пока не показывают.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно