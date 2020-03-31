Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса

С начала года OneWeb вела переговоры о получении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса. 27 марта OneWeb подала в суд по делам банкротства Южного округа штата Нью-Йорк заявление о своей финансовой несостоятельности.

В пресс-службе компании пояснили, что намерены использовать процедуру банкротства для продажи своего бизнеса с целью максимизации своей стоимости.

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OneWeb не успела привлечь дополнительное финансирование

С начала года компания-стартап вела переговоры о привлечении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса, что повлекло за собой решение признать банкротство. Большинство сотрудников компании будут уволены, точное число тех, кто потеряет работу, не называется.

На момент подачи заявления в космос запущены 74 спутника поставщика интернет-связи. По данным самой компании, велась подготовка к развертыванию первой региональной сети уже до конца года. Процесс покрытия всей планеты занял бы еще несколько лет.

Спутники OneWeb разрабатывала компания Airbus, каждый весом 147,7 кг. Они располагались на высоте 1200 км над Землей. Время жизни спутника – около 5 лет, после чего его бы "списывали": спутник должен был сгореть в атмосфере Земли при возвращении.

OneWeb в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 миллиарда долларов. В рамках соглашения планировалось осуществить запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

Что известно о компании OneWeb?Стартап занимался разработкой созвездия спутников для обеспечения широкополосной (высокоскоростной) интернет-связи, которую планировали запустить на круговую околоземную орбиту. До подъема было запланировано 648 сателлитов, которые должны полноценно начать работу в 2021 году. Сейчас дальнейшая судьба компании неизвестна.

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