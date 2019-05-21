Компания Tesla может обанкротиться: детали

Известный производитель электрокаров – компания Tesla – может обанкротиться в течение ближайших 10 месяцев, если радикально не пересмотрит расходы. Отметим, что не так давно Tesla привлекла более 2 миллиардов долларов, однако этого может оказаться недостаточно даже на ближайший год.

Какие способы решения проблемы? Как сообщает издание Electrek со ссылкой на официальное письмо Илона Маска, чтобы предотвратить банкротство гендиректор Tesla предложил урезать расходы на запчасти к электрокарам, зарплаты работникам и аренду помещений.

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Каждую статью бюджета будет подписывать лично Илон Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорт.

Неприбыльный год для компании. Ранее сообщалось, что 2019 год для Tesla оказался не самым удачным. В этом году компании пришлось сократить более трех тысяч сотрудников (7%) и отозвать более 14 000 электромобилей в Китае из-за проблемы с подушками безопасности.

Согласно финансовому отчету, за первый квартал 2019 года производитель электрокаров получил 702,1 миллиона долларов убытка и продал на 31% меньше машин, чем кварталом ранее.

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