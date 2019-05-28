Компания TSMC осваивает новые нормы производства мобильных процессоров

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Компания TSMC осваивает новые нормы производства мобильных процессоров
Компания TSMC осваивает новые нормы производства мобильных процессоров / Getty Images

Один из крупнейших мировых производителей микросхем – компания TSMC объявила об освоении 7-нанометрового технологического процесса второго поколения и старте массового производства чипов. Кроме того, тайваньский вендор объявил сроки перехода производственной линии на 5-нм решения для будущих мобильных чипов.

Перспективы 5-нм чипов. Согласно "дорожной карте" TSMC, компания уже приступила к рисковому производству 5-нм чипов с применением технологии литографии в экстремальных ультрафиолетовых лучах (EUV).

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Начало массового схода новинок с конвейера намечено на первый квартал 2020 года, а появление первых коммерческих устройств с процессорами, построенными по 5-нанометровому технологическому процессу, ожидается в июне того же года.

7-нанометровые процессоры второго поколения. На данный момент производственные мощности TSMC приступили к масштабному производству 7-нм чипов второго поколения, изготовленных с помощью EUV, а один из научно-исследовательских заводов начинает подготовку к освоению 3-нм техпроцессу.

В дополнение к текущим планам, в работе находится переходный 6-нм процесс для мобильных платформ, 5G-оборудования, графических процессоров и вычислительных систем.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры
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