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Компания Wristbuds анонсировала необычный фитнес-браслет: фото и особенности

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Wristbuds фитнес-браслет и наушники / Kickstarter

Китайская компания Wristbuds представила интересный фитнес-браслет. Новинка получила откидной дисплей, под которым разместили беспроводные наушники.

Компания Wristbuds создала одноименное устройство, которое выполняет роль фитнес-браслета и кейса для полностью беспроводных наушников.

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Характеристики браслета

Основу умного браслета составляет экран с диагональю 1,14 дюйма. Этот экран одновременно является крышкой кейса для зарядки наушников – ее можно отбросить в сторону и достать один или оба наушника. Кроме того, в фитнес-трекере предусмотрены четыре гигабайта для музыки, чтобы слушать ее удаленно от смартфона, однако по умолчанию эта функция недоступна (для прослушивания музыки с устройства необходимо дополнительно доплатить 30 долларов).

Особенности наушников

У наушников необычная конструкция: они состоят из основной части с динамиком и ножки с микрофоном и электродами для зарядки, но эта ножка может поворачиваться на 90 градусов вокруг основной части. Создатели утверждают, что благодаря этому наушники удобнее подстроить под форму уха.

Цена и дата выхода

Проект наушников на Kickstarter уже собрал 8,4 тысячи долларов при заявленной сумме 5 тысяч долларов.

Минимальная доступная цена на момент написания заметки составляет 79 долларов (ориентировочно 1 900 гривен по курсу по состоянию на 7 февраля 2020 года), а розничная цена составит 149 долларов (около 3 600 гривен). Ожидается, что первые поставки устройств начнутся в апреле.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Фитнес-трекер Цены
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